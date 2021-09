Czy Halina z Pabianic popłakała się podczas rozmowy z Martą Manowską? Co Halina z Sanatorium Miłości mówi o swym życiu? 6.09.2021

Halina Jaksa przyznaje, że nigdy nie myślała o sobie. Zawsze troszczyła się o bliskich, a zwłaszcza o dzieci.Leciałam do lasu na grzyby, na jagody, żeby zarobić. Dążyłam do tego, by moje dzieci nie miały gorzej niż w pełnej rodzinie - wspomina Halina. Mówiąc o tym, jak próbowała zapewnić dzieciom środki do jak najlepszego życia, ma łzy w oczach. Musi ocierać je przed kamerą chusteczką.Jednak Halina się nie poddała. A teraz , gdy dzieci są już odchowane, postanowiła zrobić coś dla siebie. Dlatego wzięła udział w Sanatorium Miłości TVP."Sanatorium miłości". Jak mieszka Halinka z Pabianic?CZYTAJ DALEJ >>>>...

Sanatorium Miłości