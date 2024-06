Czy herbata jest szkodliwa? Ile czarnej herbaty dziennie można wypić? Jakie mogą być skutki nadmiernego jej picia? 6.06.2024

Jakie są skutki picia herbaty?

Trzeba pamiętać, że herbata również zawiera kofeinę. W herbacie jest jej prawie tak samo dużo, co w przeciętnej kawie. Przedawkowanie kofeiny może prowadzić do zatrucia.

Ile razy dziennie można pic herbatę?

Z herbatą, podobnie jak ze wszystkimi napojami zawierającymi kofeinę, należy zachować umiar. Ile więc kubków czarnej herbaty można wypić dziennie? Przyjmuje się, że w ciągu dnia zdrowy człowiek może wypić maksymalnie od 3 do 5 szklanek herbaty. Jest to jednak ilość zależna od wielu czynników.

Trzeba wziąć pod uwagę, co pijemy w ciągu dnia oprócz herbaty - przede wszystkim chodzi tu o napoje zawierające kofeinę. Limit wypitej herbaty jest również zależny od czasu jej parzenia. jeśli lubimy mocniejszą herbatę, automatycznie możemy wypić jej mniej niż osoba, która pije krócej parzoną herbatę.

Czy herbata zdrowa? Kiedy czarna herbata szkodzi zdrowiu?

Czarna herbata jest napojem prozdrowotnym, jednak nie zawsze ma takie działanie. Należy wiedzieć, kiedy ją pić i z czym łączyć. Zazwyczaj herbatę pije się do posiłku, jednak jest to niezalecane przez dietetyków. Zmniejsza to ilość przyswajanych wartości odżywczych z jedzenia.