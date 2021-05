Czy kibice z trybun pomogą Widzewowi przełamać złą serię? Będą bić brawo, czy gwizdać?

W kręgu zainteresowań łodzian jest Robert Janicki. Wychowanek Lecha Poznań to jedno z największych rozczarowań tego sezonu w Warcie Poznań. Piłkarz, który na poziomie Fortuna 1. Ligi w wielu meczach robił różnicę, w ekstraklasie zginął. W 21 meczach (18 liga, 3 puchar) strzelił gola i zanotował asystę. 23-latek ma kontrakt do końca sezonu i raczej odejdzie z klubu. Krzysztof Stanowski w niedzielę poinformował, że pomocnik rozmawia z Widzewem Łódź.

Robert Janicki grał w styczniowym sparingu Warty i Widzewa w Grodzisku Wielkopolskim. Piłkarze Widzewa przegrali ten mecz 1:3. Honorową bramkę dla czerwono-biało-czerwonych zdobył Paweł Tomczyk. Robert Janicki zastąpił w drugiej połowie strzelca jednej z bramek Macieja Żurawskiego.

Do transferu jeszcze droga daleka.

Piłkarze Widzewa jeszcze w starym składzie zagrają w niedzielę o 12.40 mecz 30 kolejki z Termalicą Nieciecza, liderem tabeli pierwszej ligi. Podopieczni trenera Mariusza Lewandowskiego już dzisiaj zagrają kolejny zaległy mecz z Radomiakiem na wyjeździe. Termalica miała dużą przewagę, ale jeśli dziś przegra i nie strzeli minimum dwóch bramek, straci pozycję przodownika tabeli. Do Łodzi przyjedzie zatem zdeterminowana, bo przecież inne zespoły, jak choćby GKSTychy też czekają na potknięcia Termaliki.

Siła drużyny z Niecieczy to umiejętność punktowania na wyjazdach. Sześć zwycięstw, pięć remisów i tylko jedna porażka na posiadającym czarodziejską moc stadionie Resovii to imponujący dorobek. Drużyna Adama Radwańskiego i Piotra Wlazło będzie trudnym rywalem dla łodzian.

W drużynie Widzewa na pewno panuje niepewność, jak kibice przyjmą swoich idoli, którzy tak mocno w tym sezonie zawodzą. O ile można być pewnym, że na początku meczu fani Widzewa będą dopingować piłkarzy, to strach pomyśleć, co się stanie, gdy Widzew znów zawiedzie. Gwizdów nie będzie końca.

Być może dopiero w piątek klub ogłosi zasady dystrybucji biletów na mecz z Termaliką. Czasu coraz mniej. – Może dojść do sytuacji, że nie na wszystkich stadionach zasiądą kibice. Wszystko zależy od decyzji urzędników - dmuchał na zimne prezes Widzewa Piotr Szor. ą