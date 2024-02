Czy można pić wodę z kranu? Picie kranówki jest zdrowe? Jest ich więcej, niż Ci się wydaje!

Czy picie wody z kranu jest zdrowe?

Prawda jest taka, że picie wody z kranu może przynieść wiele korzyści dla twojego zdrowia pod warunkiem, iż nie jest ona zanieczyszczona. Należy jednak pamiętać, że nim woda popłynie do naszych kranów, musi spełnić rygorystyczne testy i wymogi co do swojej jakości. Pomimo tego o szkodliwości kranówki narosło wiele mitów. Jednym z nim jest to, że od jej picia możemy dostać kamieni nerkowych. Żadne badania jednak nie potwierdziły tej tezy.

Jak przygotować wodę z kranu do picia?

Kranówka wymaga odpowiedniego przygotowania przed spożyciem. Czy oznacza to, że picie jej bezpośrednio z kranu jest niebezpieczne dla naszego zdrowia? Absolutnie nie! Woda z kranu jest bezpieczna do picia. Filtrując ją za pomocą dostępnych na rynku filtrów do wody sprawiamy, że jest ona pozbawiona cennych minerałów. Należy więc nie przesadzać z jej filtracją i robić to tylko, gdy jest to konieczne. Jest to szczególnie ważne, jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie woda z kranu ma wysoki poziom chloru (należy tutaj nadmienić, że ilości chloru stosowana do jej dezynfekcji jest bezpieczna dla zdrowia) lub innych zanieczyszczeń. Pamiętaj również, że do picia nadaje się tylko zimna woda z kranu. Dlaczego? Ciepła woda z kranu może zawierać większą ilość zanieczyszczeń, dlatego zawsze używaj zimnej wody do spożycia bezpośredniego lub do gotowania.