Czy przewodniczący rady miejskiej w Wieluniu zatruwa środowisko? - pyta wieluński aktywista. Myjnię Tomasza Akulicza kontroluje WIOŚ

Wieluński aktywista od dłuższego czasu krytykujący działania lokalnych struktur PiS Kamil Dudek opublikował niedawno na facebooku post zawierający kilka pytań skierowanych do przewodniczącego rady miejskiej w Wieluniu Tomasza Akulicza. Pytania dotyczą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Chodzi o mieszczącą się na ul. Krakowskie Przedmieście myjnię samochodową, którą Akulicz prowadzi od 2005 roku.

Kamil Dudek jest w posiadaniu dokumentów, które mogą budzić wątpliwości co do zgodności z prawem prowadzonej przez przewodniczącego rady działalności. Dudek opublikował odpowiedzi na szereg pytań dotyczących działania myjni skierowanych do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu przez inną osobę. Jak wyjaśnia autor skierowanego do Akulicza wpisu, osoba, która uzyskała odpowiedzi nie jest w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Z pism PK wynika miedzy innymi, że Tomasz Akulicz nie ma ze spółką zawartej umowy na dostarczanie wody przemysłowej i odbiór ścieków tego rodzaju w ramach prowadzonej działalności.