Czy Widzew zagra z Cracovią w najsilniejszym składzie?

Na pierwszym treningu po meczu z mistrzem Polski wśród ćwiczących brakowało Mateusza Żyro oraz Bartłomieja Pawłowskiego. Strzelec gola w meczu z Wisłą Płock ma kłopoty z mięśniem i na własną prośbę zszedł z boiska w przerwie meczu z Lechem. Indywidualnie ćwiczyli Ernest Terpiłowski oraz Juljan Shehu.

Pierwsze trudy sezonu dają się we znaki piłkarzom beniaminka. We wszystkich dziewięciu meczach (ośmiu w ekstraklasie i jednym pucharowym) wystąpiło siedmiu podopiecznych trenera Janusza Niedźwiedzia. Podstawowymi zawodnikami Widzewa są zatem: Henrich Ravas (840 minut), Mateusz Żyro (840 minut), Fabio Nunes (822), Karol Danielak (682), Dominik Kun (607), Juliusz Letniowski (537), Jordi Sanchez (524). Do tego wykazu doliczono dogrywkę w pucharowym meczu z KKSKalisz. Niezastąpionymi zatem, którzy nie opuścili drużyny ani na minutę są dwaj piłkarze: Henrich Ravas i Mateusz Żyro.