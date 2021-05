Czym jest wypalenie zawodowe? Jakie są objawy wypalenia zawodowego? Jak odróżnić depresję od wypalenia zawodowego? 11.05.2021

LEKARZ RADZI: Jak sobie poradzić, jeśli nasz partner okazuje się być odludkiem?

Po dwóch latach dowiedziałam się, że stopniowe wycofywanie się mojego chłopaka z relacji związane jest z jego zmęczeniem spędzanym ze mną czasem. Dla sprecyzowania, z powodu odległości, widzimy się średnio dwa weekendy w miesiącu. Ostatnio byliśmy cztery dni w górach. To zmęczyło go do tego stopnia, że „musiał odreagować" i nie odzywać się do mnie przez parę dni. Jestem podłamana. On twierdzi, że lubi spędzać ze mną czas i byłby zmęczony niezależnie z kim by był. Specjalnie pytałam czy to moja wina. Zaprzeczył. Powiedział, że chętnie zamieszkałby ze mną, ale będziemy robić wszystko osobno. Jemu wystarczy być w pobliżu.