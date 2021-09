Czym są biedronki azjatyckie? Azjatyckie biedronki w Polsce! Inwazja biedronek z Azji! Azjatyckie biedronki są niebezpieczne! 16.09.2021 Jacek Pająk

Inwazja biedronek z dalekiej Azji. Zwane są one arlekinami lub harlekinami. Do Polski dotarły w 2006 roku i – niestety – na dobre zadomowiły się w naszym kraju. Niestety, bo mogą być bardzo groźne dla naszego zdrowia. Właśnie próbują się dostać do naszych mieszkań, a bywają ich tysiące! Jak walczyć z azjatyckimi biedronkami? Jak pozbyć się ich z domu?