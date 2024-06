Czym zastąpić słodycze w diecie? To lista zdrowych zamienników dla niezdrowych przekąsek. Są zdrowe i smaczne 6.06.2024

ZDROWE ZAMIENNIKI NIEZDROWYCH PRZEKĄSEK

ZDROWE ZAMIENNIKI - SÓL

Sól - sól w naszej diecie możemy zastąpić ziołami. Do dań mięsnych świetnie sprawdzi się bazylia, natomiast do ryb i drobiu polecamy dodanie szałwii. Również kolendra świetnie komponuje się z potrawami przyrządzonymi z ryb.

ZDROWE ZAMIENNIKI - CHIPSY

Chipsy - smaczne, chrupiące, niezdrowe oraz tuczące. Jak je zamienić w naszej diecie? Jest na to bardzo prosty i sprawdzony sposób. Wystarczy chipsy zamienić na warzywa pokrojone w cienkie plasterki. Rolę zamienników chipsów świetnie może odegrać marchewka lub pieczone buraki. Możemy również dodać oliwę czy przyprawy dla poprawy smaku. Innym zamiennikiem dla chipsów są pestki słonecznika.

ZDROWE ZAMIENNIKI - ENERGETYKI

Energetyki - dla wielu osób jedyny sposób na funkcjonowanie w godzinach porannych. Wyeliminowanie ich z naszego, życia może przynieść wiele pozytywnych efektów dla naszego organizmu. Ale jak to zrobić? Energetyki możemy zastąpić Yerba Mate. Jest ona również zdrowym zamiennikiem kawy. W swoim składzie posiada między innymi witaminy: A, B1, B2, B3. B4. B5, B6, C, E. Yerba Mate zawiera łącznie blisko 196 aktywnych komponentów, co pozwala poprawić odporność organizmu. Yerba Mate pobudza wolniej niż energetyki lub kawa, ale działa znacznie dłużej.