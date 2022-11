Dachowanie w Sitowej koło Opoczna. Kierowca chciał ominąć psy i stracił panowanie nad samochodem

Zgłoszenie o kolizji drogowej w miejscowości Sitowa, do oficera dyżurnego, wpłynęło 28 października 2022 roku o godzinie 13:25. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, 32-letni kierowca renault, chcąc uniknąć potrącenia trzech psów, które nagle wbiegły na jezdnię, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Kierujący był trzeźwy.

Policjanci ustalili świadków zdarzenia, którzy potwierdzają wersję kierowcy. Mundurowi ustalają właściciela lub właścicieli zwierząt. Policja przypomina, że to właśnie na właścicielu zwierzęcia ciąży obowiązek opieki nad czworonogiem. Osoba, która w nie dokłada należytej staranności przy trzymaniu zwierzęcia, a to w konsekwencji doprowadza na przykład do takich zdarzeń drogowych, musi liczyć się z karą ograniczenia wolności, grzywny albo karą nagany.