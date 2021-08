Dang Thai Son i inni pianiści w łódzkiej Akademii Muzycznej

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 62 pianistów z całego świata. W kursach, które odbywają się w zabytkowym pałacu Karola Poznańskiego (głównej siedzibie Akademii Muzycznej), ostatecznie bierze udział 31 pianistów z Polski, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Danii, Australii, Japonii, Korei i Tajlandii. Zajęcia poprowadzą wybitni pedagodzy z prestiżowych uczelni muzycznych - Dang Thai Son z New England Conservatory of Music w Bostonie, Claudio Martinez Mehner z Hochschule für Musik w Bazylei oraz Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii, Ilya Maximov z Universität Mozarteum w Salzburgu oraz Hubert Rutkowski z Hochschule für Music und Theater w Hamburgu.

- W tym roku po raz kolejny mamy zaszczyt gościć światowej sławy pedagogów - podkreśla Julia Kociuban, polska pianistka, inicjatorka i dyrektor imprezy. - Jeden z nich, bardzo dobrze znany polskiej publiczności: Dang Thai Son, to zwycięzca Warszawskiego Konkursu Chopinowskiego z 1980 roku. Duża część uczestników tegorocznej edycji to młodzi polscy pianiści przygotowujący się do udziału w Konkursie Chopinowskim. Pandemiczny czas, miejmy nadzieję, już nas powoli opuszcza, zatem miłośnicy muzyki fortepianowej będą mieli okazję do wysłuchania występów wszystkich uczestników na żywo podczas wieczornych koncertów.

Organizatorzy zaplanowali sześć koncertów uczestników, które będą także transmitowane online na fanpage’u AM na Facebooku. Podczas inauguracji (10 sierpnia, godz. 19.30) wystąpi z recitalem laureat Międzynarodowej Nagrody Grażyny Bacewicz 2020 - Piotr Alexewicz. Zwieńczeniem kursów będzie gala finałowa (15 sierpnia, godz. 19.30), z udziałem czwórki młodych pianistów, a najlepszemu z nich zostanie wręczona Międzynarodowa Nagroda Grażyny Bacewicz 2021.