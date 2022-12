Dani Ramirez nie zagra w Widzewie. Kto będzie rywalem w Turcji? Widzewiak bez kontraktu

Jak poinformował na Twitterze Łukasz Grabowski, sprowadzenie Daniego Ramireza do klubu nie jest możliwe. Dziennikarz pisze: Dani Ramirez nie zostanie piłkarzem Widzewa. Transfer był bardzo blisko, strony dogadane, ale opinia z FIFA, o którą wystąpił RTS, była jednoznaczna - mecz o superpuchar to mecz oficjalny, a w trzecim klubie DR grać nie może.

Azatem transfer rozbił się o jeden mecz, a dokładniej 32 minuty. Tak długo bowiem Hiszpan grał w meczu o Superpuchar. Wszedł na boisko w 52 minucie zmieniając Artura Sobiecha. Gdyby nie ten występ, transfer do Widzewa byłby możliwy...

No cóż trudno, działacze Widzewa muszą szukać innego rozgrywającego.

11 stycznia zawodnicy Widzewa Łódź wyjadą na zgrupowanie do Turcji. Przez 10 dni będą trenować w Antalyi. W tym czasie rozegrają także trzy mecze sparingowe, a ich rywalami będą kolejno rumuński Petrolul Ploeszti, Dynamo Czeskie Budziejowice oraz Dinamo Batumi z Gruzji. Każdy z wymienionych sparingpartnerów Widzewa występuje na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w swoim kraju. Petrolul Ploeszti zajmuje aktualnie 8. miejsce w rumuńskiej SuperLidze, Dynamo Czeskie Budziejowice jest na 13. pozycji w Fortuna Lidze, a Dinamo Batumi to wicemistrz gruzińskiej ekstraklasy.

Widzew Łódź w zimowym okresie przygotowawczym rozegrał już dwa mecze kontrolne. Czerwono-biało-czerwoni zremisowali bezbramkowo z Ruchem Lwów i wygrali 2:0 z Chojniczanką Chojnice.

Olimpia Elbląg skorzystała z zapisów w kontrakcie Konrada Gutowskiego i rozwiązała umowę z 23-letnim byłym obrońcą Widzewa. ą