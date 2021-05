Dania z dyni, zobacz nasze przepisy! Zupa dyniowa, Babeczki z dyni. Pyszne przepisy na dynię! Zobacz, proste przepisy! SPRAWDŹ 27.05.2021

Szybka, ale smaczna zupa (przepis)Ziemniaki i marchewki umyć, obrać i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do garnka. Po ugotowaniu to wszystko trzeba zmiksować blenderem na krem. Przed podaniem na stół na talerzu najlepiej zrobić „łezkę” ze śmietany…W tym wypadku specjalnie nie podaję proporcji poszczególnych składników, bo każdy może sobie je dobrać sam.

Poznaj przepisy na potrawy z dyni. Ten rok wyjątkowo obrodził w dynie (przynajmniej na moim polu). Niektóre okazy mają nawet po kilkadziesiąt kilogramów. I co tym zrobić? Na przykład zupę i inne przetwory. Oto kilka sprawdzonych przepisów na przepyszne i zdrowe dania…

BABECZKI Z DYNI Składniki: 300 g purée z pieczonej dyni,

150 g roztopionego wiejskiego masła,

300 g mąki,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej,

170 g cukru,

2 łyżki cukru wanilinowego,

2 jajka,

60 ml mleka. Wykonanie:

Piekarnik nagrzej do 190 stopni. Mąkę razem z proszkiem do pieczenia i sodą przesiej do miski, dodaj cukier i sól (szczyptę). Połącz składniki. W drugiej misce roztrzep jajka i purée z dyni. Dodaj roztopione masło i mleko. Połącz składniki. Wszystkie składniki bardzo delikatnie połącz. Pamiętaj kucharzu drogi – WAŻNE - do sypkich składników dodaj jajka z dynią! Tak przygotowane ciasto wyłóż do foremek. Wstaw do piekarnika i piecz przez około 20 minut.

Po upieczeniu czas na dekorację. Polewa lukrowa - standardowa. Posypka - wiórki z dyni. Zetrzyj dynię na tarce o grubych oczkach. Włóż do piekarnika i wysusz aż powstaną wiórki. Posyp polukrowane babeczki. Gotowe. DŻEM Z DYNI Składniki:

2 kg dyni pokrojonej w kostkę,

1/2 kg cukru,

3 galaretki ananasowe,

1 galaretka cytrynowa,

1 kwasek cytrynowy 20 g. Sposób przygotowania:

Dynię i cukier wymieszać i zostawić na 24 godziny Następnie prażyć na wolnym ogniu. Zmiksować, wsypać suche galaretki dokładnie wymieszać. Na koniec kwasek cytrynowy. Przełożyć w słoiki i pasteryzować ok 20 min. ZUPA DYNIOWA PRZEPIS Najpopularniejsze są oczywiście dyniowe zupy w postaci „kremowej”. Ale najpierw kilka podstawowych wskazówek… Przede wszystkim - tak jak inne warzywa, czy owoce - dynię trzeba umyć. Następnie dynię trzeba przekroić na pół, a następnie oczyścić z pestek i włókien.

A później już tylko wystarczy z tej dyni coś zrobić, Czyli co? Oto kilka sprawdzonych przepisów: zupa z dyni i nie tylko... Dynia zapiekana w piekarniku Dynię umyć, przekroić na pół i wydrążyć miąższ. Pokroić ją w kawałki o grubości około 1 cm. Oliwę wymieszać z wyciśniętym przez praskę czosnkiem. Każdy plaster posmarować oliwą i natrzeć solą, pieprzem oraz tymiankiem lub rozmarynem. Plastry dyni wyłożyć na blasze z papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 200 stopni przez około 25 minut, aż się przyrumieni. Po tym czasie wyjąć z piekarnika. Można też posypać dynię startym serem czy uprażonymi na patelni pestkami. Podawać z sosem czosnkowym. Szybka, ale smaczna zupa z dyni (przepis) Ziemniaki i marchewki umyć, obrać i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do garnka. Po ugotowaniu to wszystko trzeba zmiksować blenderem na krem. Przed podaniem na stół na talerzu najlepiej zrobić „łezkę” ze śmietany…

W tym wypadku specjalnie nie podaję proporcji poszczególnych składników, bo każdy może sobie je dobrać sam. Rozgrzewająca wersja zupy z dyni (bo z imbirem) A teraz bardziej skomplikowana potrawa, ale równie pyszna propozycja (porcja na 4 osoby). Składniki to jedna mała dynia hokkaido (waga do 1 kilograma), 2 ziemniaki, 2 marchewki, litr bulionu (wcześniej ugotowanego, ewentualnie z kostki rosołowej, 1 mała cebul, sok z połowy cytryny, pół łyżeczki zmielonego imbiru w proszku (lub świeżego, tylko to już do smaku, bo świeży imbir jest bardziej intensywny). Sól, pieprz, gałka muszkatołowa, cukier i trochę słodkiej śmietany 30- 36% (ok. 100ml).

I oczywiście trzeba to wszystko ugotować i zblendować przed podaniem. Zupa z dyni z boczkiem A oto kolejny przypis. Ta zupa też ma wyjątkowy smak. Trzeba tylko mieć domowy, esencjonalny bulion oraz oczywiście dynię (najlepiej piżmową), która po upieczeniu staje się miękka i można ją z łatwością kroić lub miksować.

Składniki: 2 kilogramy dyni, 2 łyżki oliwy, 100 gramów, boczek surowy (100 gramów), łyżka posiekanego szczypiorku, dwie kromki pokrojonych w kostkę bagietek. Twoja zupa krem z dyni stanie się jeszcze pyszniejsza, jeśli dodasz do niej garść chrupiących grzanek i tyle smażonego boczku. Zupa z dyni w wersji „na ostro” To propozycja dla miłośników ostrzejszych potraw w klimacie indyjskim. Potrzebna jest jedna cebulą, jedna dynia (najlepiej piżmowa lub hokkaido”), dwa bataty, 120 gramów ciecierzycy, dwie łyżki pasty curry, łyżkę olejowo kokosowego, kawałek imbiru (ok. 3 centymetrów”), jedna papryczka chili, puszka mleczka kokosowego, świeża kolendra, jedna limonka, 200 gramów ryżu basmati. Dynie i bataty trzeba obrać w kostkę, imbir w cienkie słupki, bulion wymieszać w z 400 ml ciepłej wody. Na oleju kokosowym należy zeszklić cebulę, a następnie dodać chili i imbir i krótko podsmażyć (przez jakieś pół minuty), a następnie dolać bulion.

Następnie trzeba dodać warzywa i gotować aż zmiękną. Do smaku można doprawić sokiem z limonki oraz solą. No i oczywiście do całej potrawy dodajmy ryż ugotowany na sypko. Dynia w occie Z dyni oczywiście nie tylko robimy zupy, ale też inne przetwory. Najbardziej popularnym jest oczywiście dynia w occie.

Najlepiej dodać do niej też gruszki… Składniki: po kilogramie dyni i gruszek. Do tek 1,5 litra wody, szklanka cukru, półtorej szklanki octu spirytusowego, odrobią cynamonu, jedna laska wanilii, łyżka gorczycy i 8 gożdzików.

Gruszki i dynie obieramy pozbawiając je gniazd nasiennych i kroimy w kostkę. W garnku trzeba zagotować wodę z cukrem, octem, cynamonem i przekrojona laska wanilii. Do 4 słoików należy wsypać trochę gorczycy i po dwa goździki i to wszystko zalewamy gorącą marynatą.

Słoiki odwracamy do góry dnem, żeby się zapasteryzowały.

