Dariusz Klimczak - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Dariusz Klimczak?

wiek: 41

wykształcenie: wyższe

Dariusz Klimczak to polski polityk urodzony w 1980 r. w Rawie Mazowieckiej. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także studia doktoranckie z politologii na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2002 r. dołączył do PSL w Krakowie oraz do Forum Młodych Ludowców. Był m.in. rzecznikiem prasowym wojewódzkiego PSL oraz asystentem eurodeputowanego Czesława Siekierskiego. Od 2005 r. do 2006 r. był prezesem zarządu wojewódzkiego FML. W latach 2005-2013 był prezesem zarządu krajowego FML. W 2008 r. wszedł w skład prezydium zarządu wojewódzkiego PSL w Łodzi. W tym samym roku został wybrany do rady naczelnej tej partii. W 2012 r. został wiceprezesem zarządu wojewódzkiego, a później sekretarzem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

W 2009 r. został wybrany do składu zarządu województwa łódzkiego. W 2010 r. w wyborach do sejmiku łódzkiego otrzymał mandat radnego. W 2014 r. utrzymał mandat radnego. W tym samym roku został wicemarszałkiem w zarządzie województwa łódzkiego. W 2015 r. objął kierownictwo regionalnych struktur PSL. W 2018 r. ponownie został radnym województwa łódzkiego. W 2019 r. objął mandat poselski.