Darmowa wymiana okien. Kto może z niej skorzystać?

Do tej pory trzeba było rozliczyć zadanie pokazując najpierw wymianę „kopciucha”, a dopiero później można było wykonać termomodernizację domu. Teraz odwrócono tę kolejność: można rozliczyć najpierw zadanie polegające na termomodernizacji, a dopiero przed końcowym rozliczeniem, beneficjent będzie musiał pokazać, że wymienił „kopciucha” na źródło niskoemisyjne, wysokosprawne.

Na spotkaniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 15 grudnia 2022 poinformowano o nowych zasadach funkcjonowania programu Czyste Powietrze. – Dotychczas stawiał on przede wszystkim na wymianę pieców węglowych tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne, niskoemisyjne źródła ciepła. Od 2023 roku priorytet uzyskała głęboka termomodernizacja, a w tym przede wszystkim wymiana okien i drzwi oraz docieplenie ścian i stopów – mówi Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.

Od początku programu Czyste Powietrze, a więc od roku 2018, dotacje wypłacono 531 tysiącom inwestorów, którzy wymienili „kopciuchy”. Jeżeli nie wykonali przy tym wymiany okien i ocieplenia ścian, to będą mieli teraz możliwość złożenia drugiego wniosku. Na zadanie termomodernizacji będą teraz mogli uzyskać dotacje w wysokości od 33 tys. zł w I grupie (dochody poniżej 135 tys. zł rocznie) do 70 tys. zł w grupie III (dochody do 1090 zł na osobę w rodzinie).