David Garrett ponownie wystąpi w Polsce. Przyjeżdża z muzykami, którzy współpracowali z Michaelem Jacksonem i Celine Dion

Franck van der Heijden karierę muzyczną rozpoczął w równie młodym wieku co Garrett - miał zaledwie 14 lat. W 1990 roku ukończył konserwatorium w Hilversum na kierunku aranżacja i kompozycja utworów muzycznych. W 2002 roku Franck poznał się z Davidem Garrettem i od tej pory nieustannie ze sobą współpracują. Wspólnie pracowali między innymi przy utworach: “Dangerous”, “Bitter Sweet Symphony”, “In The Air Tonight”.

David Garrett przyjedzie do naszego kraju w ramach trasy promującej najnowszy album artysty - “Iconic". Do współpracy skrzypek zaprosił między innymi gitarzystę Francka van der Heijdena i basistę Rogiera van Wegberga .

Artysta jest bardzo cenionym muzykiem w branży. Od wielu lat współdziała nie tylko z Davidem Garrettem. Franck w swoim dorobku ma już liczne współprace przy aranżacji utworów orkiestrowych do nagrań takich artystów jak: David Guetta, Bruno Mars, John Legend i Celine Dion. Twórca kooperował także przy powstaniu utworów “Ocean” Martina Garrixa z Khalid’em, “Love Never Felt So Good” Michaela Jacksona, czy “Up All Night” Charliego Putha.