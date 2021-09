Debiut rodem z marzeń. ORLEN Team wraca z Azorów z tarczą

Po zwycięstwie w Rajdzie Śląska Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk od razu udali się na lotnisko. Przed załogą ORLEN Team stało największe wyzwanie i jednocześnie największa przygoda tego sezonu, czyli Rajd Azorów. Podróż do Ponta Delgada stanowi rokrocznie wielkie wyzwanie logistyczne, a same trasy rajdu uznawane są za jedne z najbardziej wymagających na świecie.

Organizator przygotował w tym roku trzynaście odcinków specjalnych o łącznej długości niemal 202 kilometrów. Pośród znanych prób, jak chociażby Graminhais, Tronqueira, czy Feteiras, pojawił się też absolutny klasyk Rajdu Azorów, czyli Sete Cidades. To bodaj najbardziej spektakularny odcinek rajdowy globu, którego trasa przebiega w dużej mierze po koronie wulkanu. Całe Azory to zresztą archipelag wysp wulkanicznych. Niezwykle zróżnicowana rzeźba terenu ma wpływ na sam rajd. Raz w górę, później ostro w dół, szczyty, hopki, wszędzie bardzo wąsko, ślisko, wybijająco – wszystko to pośród jezior i tropikalnych lasów.