Decydują się losy I ligi dla Bełchatowa

Drużyna trenera Marcina Węglewskiego traci trzy “oczka” do przedostatniego w rankingu Zagłębia Sosnowiec i cztery do zajmującego miejsce 16 Jastrzębia. Naszym zdaniem, to właśnie jedna z tych drużyn wyląduje w II lidze. W najbliższą sobotę bełchatowian czeka niezwykle ważny mecz w Kielcach z Koroną. Miejscowi zrobią wszystko, aby wygrać to spotkanie. Pod wodzą trenera Dominika Nowaka, który zastąpił Macieja Bartoszka, kielczanie przegrali pięć meczów, a pokonali jedynie sosnowieckie Zagłębie (1:0). Bilans więc fatalny. W potyczce z GKS szkoleniowiec będzie miał już do dyspozycji Filipę Oliveirę. Portugalczyk pauzował z powodu żółtych kartek.Żaden z graczy Korony nie jest kontuzjowany. Dodajmy, że po sobotnim starciu Bełchatów zmierzy się na swoim boisku z Radomiakiem. Potem gra w Głogowie z Chrobrym, u siebie z Jastrzębiem i na koniec sezonu w Niepołomicach. ą

I liga

30. kolejka. Piątek (14 maja): Arka Gdynia - Resovia (godz.20.40, wynik meczu z rundy jesiennej 2:1). Sobota (15 maja): Korona Kielce - Bełchatów (17, 1:0), Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec (17, 2:1), Jastrzębie - Stomil Olsztyn (17, 1:0), Górnik Łęczna - Odra Opole (16, 1:1), Miedź Legnica - GKSTychy (12.40, 2:0). Niedziela (16 maja): Radomiak Radom - Sandecja Nowy Sącz (19.10, 1:1), Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź (19.30, 4:4), Widzew Łódź - Termalika Nieciecza (12.40, 0:2).