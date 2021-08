Derby Łodzi: Grot Budowlani - ŁKS Commercecon w Sport Arenie

O szczegółach poinformowała Agnieszka Rutkowska z Grot Budowlanych. Od 3 do 5 września w Legionowie w hali przy ul. Chrobrego 50b rozegrany zostanie Memoriał Jerzego Górskiego 2021. Oprócz naszego zespołu, udział w turnieju wezmą: IŁ Capital Legionovia Legionowo, ŁKS Commercecon Łódź, Dresdner S.C., S.C. Potsdam oraz Eczacibasi Stambuł.

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Grupa A: Grot Budowlani Łódź, S.C. Potsdam, ŁKS Commcercecon Łódź. Grupa B: IŁ Capital Legionovia Legionowo, Dresdner S.C., Eczacibasi Stambuł.

Pierwszy mecz w ramach tego memoriału Grot Budowlani rozegrają z ŁKS Commercecon Łódź już 2 września w łódzkiej Sport Arenie.

14-15 września Grot Budowlani wezmą udział w Memoriale Grzegorza Morawskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Mława i Klub Sportowy Zawkrze Mława. W dwudniowych zmaganiach oprócz Grot Budowlanych Łódź swój udział potwierdzili IŁ Capital Legionovia Legionowo, ŁKS Commercecon Łódź oraz NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki.

Nie zabraknie też sparingów. 19 września w Łodzi, w Sport Arenie siatkarki Grot Budowlanych rozegrają sparing z IŁ Capital Legionovia Legionowo. To jednak nie koniec przedsezonowych testów. – Poza udziałem w dwóch memoriałach oraz zaplanowanym sparingiem z drużyną, z Legionowa, chcemy rozegrać jeszcze dwa sparingi. Jeden z Energa MKS Kalisz oraz drugi z ŁKS Commercecon Łódź. Kiedy i gdzie, to wszystko jest jeszcze ustalane – dodaje prezes Grot Budowlanych Marcin Chudzik.

Wkrótce poinformujemy o godzinach poszczególnych spotkań oraz o tym, czy będzie mogła w nich wziąć udział publiczność. Na pewni kibice chcieliby obejrzeć nową drużynę Grot Budowlanych. Pierwszy trener Grot Budowlanych Łódź – Jakub Głuszak oraz asystent Krystian Pachliński przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Węgier i przygotowują Węgierki do Mistrzostw Europy.