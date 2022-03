Derby Łodzi w niedzielę: Grot Budowlani - ŁKS Commercecon. Będzie powtórka w play-off?

Obie łódzkie drużyny wygrały ostatnie mecze: Grot Budowlani pokonały w ćwierćfinale Pucharu Polski BKS Bielsko-Biała 3:0, a ŁKS Commercecon wygrał ligowe spotkanie w Bydgoszczy z Pałacem 3:1.

W pierwszej rundzie 21 listopada ŁKS Commercecon pokonał Grot Budowlanych 3:2. W obu drużynach nie ma już trenerów, którzy prowadzili drużyny w tym meczu. W ŁKS Michala Maska zastąpił Michał Cichy, a w Budowlanych Jakuba Głuszaka - Maciej Biernat.

Do końca fazy zasadniczej pozostały jeszcze trzy kolejki. ŁKS Commercecon jest trzeci, a Grot Budowlani zajmują szóste miejsce. Jest możliwe, że w pierwszej rundzie play-off oba łódzkie zespoły spotkają się ponownie.

O tytuł mistrza Polski grają drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek zajęły w tabeli miejsca od 1 do 8. Drużyny z miejsc 1—8; 2—7; 3—6; 4—5 utworzą pary meczowe, które zagrają o miejsca w półfinale do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań będą zespoły, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. W przypadku derbów mecze rozegrane byłyby w tej samej hali.