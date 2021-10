Derby Łodzi Widzew - ŁKS. O czym mówił prezes Widzewa Mateusz Dróżdż? Zwraca się do kibiców Widzew, by szanować gości

Szanowni kibice. Przed nami 67. derby Łodzi. Mecz niezwykle prestiżowy, mecz niezwykle ważny, ale przede wszystkim wielkie wyzwanie dla klubu. Cieszę się, że będziemy się mogli wspólnie spotkać na stadionie, ale chciałbym jako prezes zarządu skierować do was parę słów dotyczących właśnie tego meczu. Pierwsza olbrzymia moja prośba dotyczy zachowania. Proszę bardzo, aby nie przekraczać granic dobrego smaku. Ja wiem, że stadion to nie teatr, ja wiem że stadion nigdy nie będzie filharmonią, ale proszę was bardzo abyśmy mogli bezpiecznie i w sposób komfortowy oglądać mecz, oglądać derby, na które czeka cała Polska.

Po drugie moim ulubionym momentem jest wyście piłkarzy po raz pierwszy na murawę. To coś, czego nie ma nikt w Polsce. I chciałbym, abyście wspierali drużynę już przed meczem. Niech to głośne RTS będzie jeszcze głośniejsze na meczu derbowym. Przyjdźcie na mecz wcześniej nie tylko ze względu na wsparcie kibiców, ale przede wszystkim na wszelkie związane z tym niedogodności, związane z organizacją meczu.

Po trzecie szanujmy pracę wszystkich osób, które przybywają na nasz stadion w charakterze gości. To ich praca i mam nadzieję, że będą mieli oni warunki do tego, aby pracować w sposób komfortowy, ale także bezpieczny. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą, aby nie dochodziło do sytuacji, w których wstydzilibyśmy się za swoje zachowanie. To ich praca i trzeba to uszanować.

Zachęcam was, aby przybyć na mecz wcześniej, aby wspierać nas gorącym dopingiem, aby to święto Łodzi, które ma być po raz 67 było naprawdę świętem bezpiecznym i pełnym wyzwań sportowych.

Zachęcam was do udziału w akcji #derbydlaWidzewa. Środki, które zdobędziemy chcielibyśmy przeznaczyć na Akademię, którą chcemy rozwijać.

Szanowni kibice, do zobaczenia w niedzielę o 18 na alei Piłsudskiego. Niech to będzie wielkie święto sportu dla całej Łodzi, a przede wszystkim, co najważniejsze - derby dla Widzewa.