Derby regionu Bełchatów – Widzew, gra najbardziej zawiedzionych. Kto zagra, kto sędziuje?

Obie rozczarowane drużyny zmierzą się we wtorek o godz. 17.40 w bezpośrednim meczu w Bełchatowie.

Widzew miał (lub nadal ma) aspiracje walki o awans do ekstraklasy, a tymczasem jest zwykłym pierwszoligowym średniakiem ze stratą 7 punktów do strefy barażowej. GKS Bełchatów jest ostatni. Pozostałe drużyny są na plusie w swoich przekonaniach: Termalica – pewniak do awansu, Górnik, ŁKS, Radomiak - kandydaci do drugiego miejsca, jeśli któremuś się ne uda, pozostaną baraże, GKSTychy i Arka – mają prawie pewne baraże o nich marzą, Sandecja, Odra, Puszcza, Miedź, Chrobry, Korona, Stomil – typowe drużyny środka, co ich zadowala, Resovia, Zagłębie, Jastrzębie – na plus, bo są ponad strefą spadkową. Jedynymi drużynami na minus są zatem Widzew i GKSBełchatów.

Aż strach pomyśleć, co się może stać w tych klubach (zwłaszcza w Widzewie), jeśli nie będzie zwycięstwa. Trenerów i prezesów w tym sezonie już zwalniano przy al. Piłsudskiego. I jak dotychczas to zupełnie nie pomogło.

O ile słabsze wyniki w ekipie GKSBełchatów można tłumaczyć trudną sytuacją finansową klubu (co skutkuje odejściem podstawowych graczy i brakiem transferów wartościowych zawodników), to w Widzewie wytłumaczenia miernej postawy nie ma. Kasy z karnetów od wiernych kibiców jest w bród. Piłkarze zarabiają dobrze, nikomu nie przechodzi nawet przez myśl, by poprosić o podwyżkę.

Proszą, ale kibice piłkarzy o trochę więcej zaangażowania na boisku. Proszą też o danie szansy gry Kongijczykowi Merveille Fundambu, który na początku sezonu był objawieniem ligi. Co teraz dzieje się z tym zdolnym zawodnikiem?

Mecz poprowadzi Artur Aluszyk (Szczecin). Ten 42-letni sędzia w tym sezonie gwizdał już dwa mecze Widzewa z Sandecją (2:1) i Miedzią w Legnicy (1:1) oraz dwa Bełchatowa – z Tychami (1:1) i także z Miedzią (0:3). To sędzia, który w 2011 roku ukarał czerwonymi kartkami trzech piłkarzy Lechii Zielona Góra w meczu z Polonią Nowy Tomyśl.

Widzew i GKSBełchatów jeszcze mogą zmienić nastroje wokół własnych dokonań. Do końca sezonu jeszcze osiem kolejek. ą