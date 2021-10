Derby Widzew - ŁKS. Firma DiMedical Sponsorem Strategicznym Widzewa Łódź

Jak pisze widzew.com, firma DiMedical dołączyła do grona partnerów Widzewa Łódź z początkiem bieżącego sezonu. Teraz - przy okazji 67. derbów Łodzi - współpraca między Klubem a DiMedical została mocno rozszerzona. Firma została bowiem Sponsorem Strategicznym Widzewa Łódź w 67. Derbach Łodzi, które zostaną rozegrane w niedzielę 24 października o godz. 18:00 na stadionie przy al. Piłsudskiego 138.

- Jak zapowiadaliśmy kilka tygodni temu, oferta Sponsora Meczu jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii współpracy z biznesem, którą promujemy hasłem "Zawsze w 13". Jak widać, jest to oferta atrakcyjna i ukierunkowana na potrzeby biznesu, bo udało się nam pozyskać wsparcie na poziomie Sponsora Strategicznego - i to na tak istotne pod względem zarówno sportowym, jak i marketingowym spotkanie, jakim są derby Łodzi - mówi Michał Rydz, wiceprezes Widzew Łódź SA. - Mogę zapewnić, że jest to umowa wyjątkowa w skali kraju, a poziom wsparcia uzyskanego od firmy DiMedical przekracza standardową wartość umów sponsorskich zawieranych nawet na cały sezon - dodaje.