Derby Widzew - ŁKS. Widzew przedstawi sponsora strategicznego derbów Łodzi: Widzew - ŁKS

O godzinie 11.30 ogłoszone zostanie podpisanie wyjątkowej umowy sponsorskiej dotyczącej najbliższego meczu derbowego: Widzew – ŁKS. Firma, która zostanie przedstawiona uzyskała tytuł sponsora strategicznego 67 derbów Łodzi. Zarząd Widzewa wspólnie z właścicielem Tomaszem Stamirowskim podsumuje również pierwszy okres trwania kampanii Zawsze w 13. Podczas spotkania ogłoszone zastaną także umowy sponsorskie dotyczące Akademii Widzewa Łódź.

Równo rok temu, 14 września 2020 roku, firma Salvum Odszkodowania została Oficjalnym Sponsorem 65. derbów Łodzi! Salvum Odszkodowania jest liderem na rynku odkupu odszkodowań komunikacyjnych, który dodatkowo od lat pomaga w rozwoju polskiego sportu, skupiając się głównie na piłce nożnej. Wspieranie drużyn w całym kraju zgadza się z modelem działalności firmy, opartej na niesieniu pomocy klientom ze wszystkich stron Polski. Salvum wspiera nie tylko znane, wielkie kluby, ale także pomaga mniejszym, jeszcze bardziej angażując się w popularyzowanie aktywności sportowej. To właśnie wydarzenia sportowe doświadczają wielu niezapomnianych emocji, a osiągnięcia profesjonalnych sportowców potrafią inspirować i zachęcać widzów do działania w życiu prywatnym – pisała oficjalna strona klubu widzew.com.

Sponsora uczestników ubiegłorocznych derbów na Widzewie przedstawiła też prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Poinformowała, że sponsorem obu łódzkich klubów piłkarskich będzie firma Columbus Energy. Energia odnawialna fotowoltaika. Prezesi ŁKS i Widzewa wyrazili zadowolenie z tego faktu.

- Postanowiliśmy wesprzeć oba łódzkie kluby piłkarskie z kilku względów – mówił rok temu przedstawiciel nowego sponsora Widzew i ŁKS, Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy. – Przede wszystkim, z powodu atrakcyjnego Programu Afiliacyjnego, który dostarczymy klubom, jak też ich sympatykom i kibicom. Jako wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki w Polsce z pewnością zwiększymy świadomość na temat fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii wśród różnych grup odbiorców. Pewnej pikanterii dodaje też fakt, że choć oba kluby rywalizują ze sobą na murawie, to będą się znakomicie uzupełniać w „dawaniu dobrej energii”, czyli promowaniu neutralności energetycznej.

Mecz Widzew - ŁKS odbędzie się w niedzielę, 24 października o godz. 18 na stadionie przy al. Piłsudskiego.