Dieta Dash. Dieta Dash w teorii i praktyce! Jak przejść na dietę z NFZ? Czym jest Dieta Dash? Czy NFZ pomoże ci schudnąć? 26.03.2021

Czym zastąpić sól w potrawach? 10 zamienników soli kuchennej, które sprawdzą się w diecie przeciw nadciśnieniu o obniżonej zawartości sodu

Nadmiar soli w diecie prowadzi nie tylko do nadciśnienia – może też sprzyjać rozwojowi nowotworów i otyłości! Dobrze więc zadbać o zdrowie, zmniejszając spożycie soli kuchennej. Nie znaczy to jednak, że jedzenie musi być mdłe. Chodzi bowiem o to, by ograniczyć spożycie sodu, utrzymując satysfakcjonujący smak jedzenia. Można to osiągnąć za pomocą zdrowszych zamienników soli. Wyjaśniamy, jak to zrobić i dlaczego.