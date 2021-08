Dla ŁKS Łódź liczą się tylko trzy punkty w meczu ze Skrą

Mecz rozpocznie się o godzinie 18 w niedzielę (8 sierpnia). Gospodarze są zdecydowanym faworytem meczu i nie wyobrażamy sobie, żeby nie zgarnęli kompletu punktów. - Musimy w tym meczu stwarzać wiele klarownych sytuacji i zdołać je wykorzystać - mówi Kibu Vicuna, trener łódzkiego pierwszoligowca. - Skra to waleczny zespół, pokazali to w wyrównanym meczu z Koroną Kielce. Dwa gole stracili tuż przed przerwą.

Czy oprócz Antonio Domungueza, którego czeka jeszcze co najmniej dwutygodniowa przerwa, jeszcze jacyś ełkaesiacy będą zmuszeni pauzować? - Z Ricardinho jest coraz lepiej, ale w poniedziałek powinien rozpocząć zajęcia, na razie indywidualnie - mówi szkoleniowiec. -Samu Corral też, ale on potrzebuje więcej czasu, sądzę że około miesiąca. Są jeszcze inne kontuzje i urazy.

W sobotę historyczny sezon w grupie pierwszej III ligi inaugurują rezerwy, które na boisku przy ul. Minerskiej spotkają się z Ursusem Warszawa. Przed sezonem do drużyny beniaminka dołączyło pięciu nowych zawodników. Z KSKutno przyszedł Łukasz Dynel, a z Sokoła aAleksandrów Damian Nowacki. Ich poprzednie kluby występowwały w III lidze, a obaj są doświadczonymi piłkarzami. Pozostała trójka to zdolni zawodnicy urodzeni w 2004 roku – obrońca Szymon Matuszko (GKS Tychy) i pomocnicy Mateusz Jastrzembski (Rozwój Katowice) oraz Mateusz Kowalczyk (Ząbkovia Ząbki). Początek meczu zaplanowano na godz. 18. Bilet wstępu na to spotkanie kosztuje 10 złotych i można go kupić przed wejściem na obiekt od strony ulicy Minerskiej. Dodajmy, że nie ma wejściówek ulgowych, a na kibiców czeka 420 miejsc.

Akademia ŁKS ogłasza natomiast nabór dzieci z roczników od 2013 do 2016. Treningi próbne na obiekcie przy ul. Minerskiej już w najbliższy poniedziałek (9 sierpnia) o godz. 19.15. Kolejne 16, 23 i 30 sierpnia oraz 6 i 13 września. Zajęcia prowadza trenerzy Jarosław Byczkowski, Radosław Bienias i Adam Gołaszewski, którzy od kilku lat szkolą najmłodsze roczniki w klubie z alei Unii 2 oraz nowi trenerzy Stanisław Lasota i Mariusz Kalinowski. Obecnie akademia zrzesza ponad 350 młodych piłkarzy. ą

I liga

2. kolejka. Sobota (7 sierpnia): Arka Gdynia - Chrobry Głogów (20.30), Górnik Polkowice - Sandecja Nowy Sącz (18), Miedź Legnica - GKSKatowice (12.40). Niedziela (8 sierpnia): ŁKS Łódź - Skra Częstochowa (18), Zagłębie Sosnowiec - Widzew Łódź (12.40), GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn (15). Poniedziałek (9 sierpnia): Korona Kielce - Puszcza Niepołomice (18).