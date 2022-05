Dlaczego Widzew traci punkty przed własną publicznością? Jak będzie w niedzielę?

O tej porze na stadionie przy al. Piłsudskiego podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia zmierzą się z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które jeszcze walczy o miejsce w strefie barażowej. Jesienią w Bielsku-Białej Widzew przegrał 0:4, ale była to całkiem inna drużyna. Z tamtego pokonanego składu w niedzielę mogą zagrać jedynie: Patryk Stępiński (został wtedy ukarany czerwoną kartką), Paweł Zieliński, Dominik Kun, Marek Hanousek, Karol Danielak. Ponad połowy tamtego składu nie ma.

Piłkarze Widzewa nie dbają o serca swoich wiernych kibiców. Po raz ostatni wygrali na swoim stadionie 16 kwietnia, kiedy to po szczęśliwie strzelonym golu Daniela Villanuevy w 90 minucie pokonali Puszczę Niepołomice 1:0.

W następnych meczach w Łodzi przyszły porażki – 1:2 z Koroną Kielce i 1:4 z Resovią. Widzew w ogóle w rundzie wiosennej męczy się straszliwie na swoim boisku. Czy to presja kibiców tak działa na zespół? Najpierw była porażka 2:5 z Arką Gdynia, później 0:1 z Odrą Opole, następnie wygrana po kolejnym golu w ostatnich sekundach (tym razem Bartłomieja Pawłowskiego) z GKSTychy, remis w meczu ze Skrą Częstochowa, gdzie widzewiacy formalnie byli gościem i wymienione wcześniej – wygrana z Puszczą oraz porażki z Koroną i Resovią.

Na 21 możliwych do zdobycia punktów piłkarze Widzewa zdobyli wiosną przed własną publicznością zaledwie 7. Trzeba przyznać, że Widzewowi dopisuje szczęście i może dziękować opatrzności, że rywale grają jeszcze słabiej i nie zepchnęli widzewiaków z pozycji lidera.

Trzeba sobie też zadać pytanie, dlaczego przed własną publicznością Widzew traci punkty. Czyżby negatywny wpływ na piłkarzy miał najbardziej gorący doping płynący z wypełnionych po brzegi trybun stadionu przy al. Piłsudskiego? Wiosną Widzew zdobył 7 punktów na swoim stadionie, a na obcych boiskach uzyskał punktów aż trzynaście. To o czym świadczy.

Widzew staje w niedzielę przed ostatnią szansą wywalczenia bezpośredniego awansu do ekstraklasy. Może wreszcie zagra tak, jak mówią piłkarskie przysłowia, że gospodarzom ściany pomagają. Na razie presja wyników paraliżuje łodzian. Miejmy nadzieję, że po ośmiu latach piłkarze Widzewa wrócą do ekstraklasy.

Ponad 500 osób zapisanych na Bieg z Historią Klubu

Do 20 maja do godziny 18:00 potrwają zapisy na III edycję Biegu z Historią Klubu Widzew Łódź. To ostatni dzwonek na zaopatrzenie się w pakiet startowy uzupełniony dedykowaną koszulką.

Wraca sztandarowa impreza dla widzewskich biegaczy! W niedzielę 5 czerwca odbędzie się III edycja Biegu z Historią Klubu Widzew Łódź. Uczestnicy w trakcie wydarzenia będą rywalizowali na dystansie 5 km, a trasę wyznaczono w parkach Baden-Powella i 3 Maja, znajdujących się przy ulicy Małachowskiego w Łodzi. ą