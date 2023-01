Długi weekend filmowych premier: W trójkącie, Wystrzałowe wesele, Na twoim miejscu, Kot w butach!

Komedia Wystrzałowe wesele

Wybuchową propozycją jest amerykańska komedia „Wystrzałowe wesele”, z Jennifer Lopez, Joshem Duhamelem i Lenny Kravitzem w rolach głównych. Darcy i Tom postanowili sformalizować swój związek, a wesele odbywa się na egzotycznej wyspie. Przygotowania do ślubu to pokonywanie wielu kłopotów, tymczasem na wyspę dostają się uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy biorą weselników za zakładników i żądają gigantycznego okupu. Darcy i Tom sami muszą stawić czoła gangsterom, by ocalić siebie i swoją ukochaną rodzinę.