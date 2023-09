Dłużniku, koniecznie przeczytaj! Ile mogą potrącić z emerytury, renty, pensji? Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Potrącenia z emerytury i renty

Potrącenia są dokonywane we wskazanej powyżej kolejności (tzn. najpierw świadczenia wypłacone w kwocie zaliczkowej, później nienależnie pobrane emerytury, renty, inne świadczenia i tak dalej – aż do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i innych podobnych placówkach).

Przed przystąpieniem do dokonywania potrąceń i egzekucji wymienionych wyżej, potrąca się ze świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a dopiero w następnej kolejności kwotę egzekwowaną.

Dwie ważne zasady

Prawo chroni emerytów i rencistów przed utratą całego świadczenia na rzecz długów i innych zobowiązań wymienionych wcześniej. Dlatego potrącenia są dokonywane w oparciu o dwie zasady. Z pierwszej z nich wynika, że potrącana kwota nie może być wyższa niż określone ustawowo maksimum . Z drugiej zaś, że kwota, która pozostanie do wypłaty po dokonaniu potrącenia nie może być niższa od minimalnej kwoty wskazanej w przepisach.

Maksymalna kwota potrącenia

Wysokość potrąceń zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS nie może przekraczać ustalonych w niej granic. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych mogą być potrącane do 60 proc. wysokości świadczenia, natomiast należności egzekwowane związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – do wysokości 50 proc. świadczenia, a w przypadku innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 proc. świadczenia.

Przy zbiegu kilku potrąceń, łącznie potrącenia nie mogą przekroczyć wskazanych granic.

Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. od kwoty brutto świadczenia.