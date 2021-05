Do Bionanoparku w Łodzi nie dojechały szczepionki Johnson&Johnson. Chętni mogą jechać do mobilnego punktu do Rzgowa

Szczepionkę firmy Johnson&Johnson można natomiast dostać bez zapisów w mobilnym punkcie szczepień, który od majówki krąży po regionie. W długi weekend stał w Łodzi na Zdrowiu. Zainteresowanie łodzian było ogromne. Zrobiono ponad 2 tys. zastrzyków. Niektórzy pacjenci stali w kolejce aż 9 godzin. Większość chciała mieć szczepienie "z głowy". Ale jeden z pacjentów tłumaczył, że musiał przyjść do punktu mobilnego, bo podanie "Johnsona" w punkcie stacjonarnym właśnie mu przełożono na później.

Punkt szczepień w łódzkim Bionanoparku nie ma szczęścia do szczepionek. Od 26 kwietnia jest tam gotowy powszechny punkt szczepień, który może wykonać 500 zastrzyków dziennie. Jednak na ten tydzień dostał tylko 310 szczepionek, z tego 210 dawek Pfizera i 100 dawek Astry Zeneki. W Bionanoparku wykorzystywana jest tylko niewielka część powierzchni, duży punkt w wielkiej sali konferencyjnej jest niewykorzystany.

W środę (5 maja) do punktu szczepień w łódzkim Bionanoparku miało dotrzeć 50 jednodawkowych szczepionek firmy Johnson&Johnson. Jednak szczepionki nie dojechały mimo zamówienia ich w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

"Szczepionki, które dostarczono na majówkową akcje szczepień pochodziły z osobnej puli przeznaczonej wyłącznie na ten cel. Zmniejszenie dostaw do punktu szczepień produktu firmy J&J wynika z ograniczenia przez producenta dostawy do Polski" - zapewnia oficjalny profil Narodowego Programu Szczepień na Twitterze.

Podobne braki szczepionek "J&J" odnotowano też w innych miejscach w kraju. Czy trafiły do punktów mobilnych?

Mobilny punkt szczepień będzie krążył po województwie łódzkim

Mobilny punkt szczepień będzie stał od czwartku do soboty w Rzgowie, na parkingu przy ul. Łódzkiej 2a. Czynny będzie w godz. 8-18. Aby skorzystać należy mieć wystawione e-skierowanie, czyli być w grupie wiekowej uprawnionej do szczepień. Nie ma zapisów. W przyszłym tygodniu pojedzie do Piotrkowa Trybunalskiego.

Mimo przyspieszenia szczepień w regionie nadal są problemy ze szczepionkami. W zeszłym tygodniu spóźniła się dostawa 5 tys. szczepionek Moderny do punktu w Sport Arenie w Łodzi. Zdążyła jednak dojść na tyle szybko, że nie zaburzyło to harmonogramu szczepień.