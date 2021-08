Do centrów handlowych wracają klienci, rosną obroty. Jak jest w Łodzi? Jak zmieniają się zachowania klientów?

Polska Rada Centrów Handlowych od początku pandemii sprawdza aktualną liczbę odwiedzających w poszczególnych dniach miesiąca. Dane zbierane są z systemów kamer znajdujących się w centrach handlowych, a klienci są liczeni z dokładnością do 98 proc.

Klientów przybywa z tygodnia na tydzień

Okazuje się, że w lipcu tego roku do analogicznego okresu z 2020, w każdym tygodniu odnotowywany był wzrost liczby odwiedzających. W pierwszym tygodniu wakacji centra handlowe odwiedziło o 8 proc. osób więcej niż rok temu w podobnym okresie, w pozostałe tygodnie wyniki wahają się od 3 do 7 proc. W porównaniu do czerwca 2021 liczba klientów wzrosła o 5 proc. Najlepszy rezultat osiągnięty został w sobotę - 10 dzień lipca, gdy liczba klientów wzrosła aż o 12 proc. w porównaniu z analogicznym dniem w roku 2019.