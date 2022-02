Do kiedy trwa Loteria Biedronki? Loteria Biedronki. Wygraj mieszkanie z Biedronką. Ile można wygrać? Zasady loterii Biedronki 28.02.2022

LOTERIA BIEDRONKI

Szczęśliwi zwycięzcy w Loterii Biedronki zostaną rozlosowani 16 lutego. W Loterii Biedronki co tydzień zostanie wyłonione 5 osób, które wygrają 500 000 zł na zakup domu lub mieszkania. Loteria Biedronki potrwa do 16 kwietnia. Jak wziąć w niej udział? Wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Każe wydane 99 zł z kartą Moja Biedronka, gwarantuje nam 1 los w loterii (z kwoty zakupów wyłączone są wyroby alkoholowe oraz tytoniowe). Z loterii wyłączone zostały także preparaty do początkowego żywienia niemowląt, oraz doładowania telefonów komórkowych.