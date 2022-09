Do kogo trener ŁKS ma pretensje po meczu w Bielsku. I na czyj powrót czeka?

- Dwa różne oblicza tego meczu - powiedział trener ŁKS Kazimierz Moskal. - W pierwszej połowie my byliśmy zespołem lepszym w mojej opinii. Mieliśmy lepsze sytuacje. Trzeba je wykorzystać, patrząc na to, kto te sytuacje miał. W drugiej połowie zupełnie inny obraz naszego zespołu. To Podbeskidzie przeważało, nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce. W końcu straciliśmy bramkę na 1:1. Nie wiem tak naprawdę z czego to wynikało, że tak druga połowa wyglądała. Na pewno nie tak chcieliśmy grać. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie z tego punktu. Patrząc na pierwszą połowę na pewno nie jestem zadowolony z punktu, natomiast z przebiegu drugiej połowy to też ten mecz mógł się zakończyć nawet zwycięstwem Podbeskidzia. Mieli sytuacje swoje i gdyby je wykorzystali, to kto wie, jak by ten mecz się zakończył. Stąd moje pretensje, bo wydaje mi się, że mieliśmy w swoich szeregach zawodników takich, którzy powinni nam dać trochę więcej spokoju i utrzymania się przy piłce w tej drugiej połowie. Może zadziałała podświadomość, że chcemy dowieźć korzystny wynik? Powinniśmy dążyć do tego, żeby strzelić drugą bramkę.

Padło też pytanie o Stipe Juricia.

- Robimy wszystko, aby go doprowadzić do takiego stanu, aby mógł też zagrać w pierwszej drużynie - wyjaśnił trener ŁKS. - Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że on długo nie trenował, albo trenował indywidualnie. Stąd na pewno ma gdzieś pewnie braki. Trening indywidualny nigdy nie będzie treningiem z zespołem. Nawet gry sparingowe to nie są to samo, co gry o punkty. Liczymy na to, że uda nam się odbudować jeszcze w tej rundzie, ale zobaczymy. Na razie występuje w drugiej drużynie i tam musi pokazać, że jego forma idzie w górę.

- Strzeliliśmy dwa gole, a mamy tylko punkt - mówił trener Podbeskidzia Dariusz Żuraw. - Mamy problemy z ostatnim podaniem. Szanuję ten punkt, mamy teraz dwa tygodnie przerwy i popracujemy.