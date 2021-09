Do Łodzi nie wjadą busy antyaborcyjne i dyskryminujące mniejszości seksualne

- W sierpniu 28 osób wylegitymowano, jedną skuto kajdankami, wobec ośmiu osób użyto siły fizycznej, wobec jednej użyto gazu łzawiącego. a to wszystko w związku z pojawieniem się furgonetki opatrzonej zdjęciami porozrywanych płodów ludzkich, przeciw której ci łodzianie protestowali - uzasadniał szef Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski (KO), jeden z projektodawców. - Niezwykle bulwersujące obrazy epatowały opinię publiczną, a osoby które przemieszczały się w przestrzeni publicznej nie miały wyboru, czy chcą zobaczyć taki obraz czy nie, zatem były zmuszone do ich oglądania. Oczywiście, sytuacje które zaistniały zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, a więc łodzian, którzy blokowali przejazd tej furgonetki. Ta uchwała to efekt protestów mieszkańców Łodzi, ale dodam, że wszelkie treści, które są niestosowne, poniżające i wykluczające, a więc także homofobusy, odzierające z godności osoby nieheteronormatywne (LGBT przyp. red.), będą miały zakaz wjazdu do naszego miasta