Do Łodzi trafi wystawa rosyjskiego sprzętu wojskowego zniszczonego w Ukrainie? Władze Łodzi są zainteresowane Sławomir Sowa

Kiedy trafi do Łodzi wystawa rosyjskiego sprzętu wojskowego zniszczonego w Ukrainie? Do tej pory była już w trzech miastach w Polsce. Jak poinformowała nas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do tej pory z Łodzi zgłoszeń nie było, jednak po naszym telefonie Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi, zadeklarował chęć ściągnięcia wystawy także do Łodzi.