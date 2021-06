Dobra gra rugbistek KS Budowlanych Łódź. Trenerzy w Portugalii

Dla młodych zawodniczek z Łodzi mecze z tak mocną i doświadczoną drużyną były świetną okazją do weryfikacji swoich boiskowych umiejętności. Dla ich trenerów sprawdzianem, gdzie sportowo znajduje się drużyna, które elementy w grze funkcjonują dobrze, a nad którymi trzeba jeszcze pracować.

"Mecze, które zagraliśmy z zawodniczkami z Poznania pokazały nam, że do polskiej czołówki jeszcze sporo nam brakuje. Przeciwniczki bezwzględnie wykorzystywały nasze błędy kontrując i zdobywając punkty. Jednakże patrząc ogólnie na to jak grały nasze zawodniczki mogę powiedzieć, że jestem umiarkowanie optymistyczny. Mimo przewagi fizycznej poznanianek utrzymywaliśmy się przy piłce, przechodziliśmy linię korzyści i udało nam się kilka razy przyłożyć piłkę. Kilkukrotnie doskonale broniliśmy się przez wiele faz gry. Wiemy co musimy poprawić przed startem sezonu we wrześniu" - powiedział trener Michał Czerwiowski

Dobra gra Budowlanych w tym sezonie zaowocowała powołaniami na najbliższe zgrupowanie młodzieżowych Reprezentacji Polski U16 i U20 dla 6 zawodniczek! W 12-osobowym składzie reprezentacji do lat 16 znalazły się 4 zawodniczki Budowlanych: Zosia Fornalczyk, Martyna Łaszcz i siostry Dorota i Karolina Krawczyk. Niestety z powodu kontuzji podczas zeszłotygodniowego zgrupowania w Warszawie z selekcji wykluczone zostały Nadia Rowińska i Natalia Janiak. W Reprezentacji Polski do lat 18 zagrają Karolina Stokowska i Oliwia Rawecka.

Wszystkie zawodniczki KSB będzie można zobaczyć w akcji podczas rozgrywanego w najbliższą sobotę Międzynarodowego Turnieju Nadziei Olimpijskich w Rugby 7. Organizatorem turnieju są Polski Związek Rugby oraz Klub Sportowy Budowlani Łódź, a odbędzie się on na dwóch boiskach obiektu położonego przy ulicy Górniczej 5.