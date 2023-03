Dobre humory w Widzewie. Lekarstwo dla Jordiego Sancheza. FILM

Zdobywca gola, który od meczu z Radomiakiem nie mógł trafić do bramki rywali, czyli Jordi Sanchez Ribas mówił: - Każdy zespół chce zdobyć trzy punkty co mecz, ale dzisiaj to było dla nas wyzwanie w tym wyjazdowym spotkaniu. Walczyliśmy do końca i udało się zgarnąć punkt, chociaż nasza gra nie wyglądała tak jakbyśmy tego sobie życzyli. Wiemy, że pierwsza połowa była zła w naszym wykonaniu i za to możemy być krytykowani. Dlatego trenujemy w tygodniu codziennie, żeby udowodnić, że potrafimy zagrać lepiej. Na pewno przepracujemy z trenerem i sztabem ten mecz, żeby w kolejnym z Lechem zaprezentować się o wiele lepiej.

Jeśli strzelasz gola na 1:1 w doliczonym czasie, to wiadomo, że to jest jeden punkt zdobyty, a nie dwa stracone. Wiadomo, że w poprzedniej rundzie zdobywaliśmy trochę więcej punktów na tym etapie, ale w tym roku dla odmiany tylko raz przegraliśmy. Po tym meczu na pewno będziemy pozytywnie nastawieni.

Jeśli przez ponad trzy miesiące nie strzelasz gola, to taka bramka zdobyta dzisiaj jest dla ciebie jak lekarstwo. Przez ten cały czas próbowałem pomóc drużynie swoją grą i w końcu w odpowiednim momencie dać jej radość. To może być dobry start, żeby znowu strzelać gole. Dzisiaj widziałem, że Jakub Sypek ma dobrą pozycję do podania i czekałem na nie. Wiedziałem, że obrońcy rywali będą chcieli mi zablokować piłkę, ale boisko było niepewne i trochę im to nie wyszło, a ja do końca powalczyłem o nią i trafiłem do bramki.