DODATEK Ciasto z marcepanem, goździki i kwiaty jaśminu

W Stanach Zjednoczonych w 1908 roku Anna Jarvis zorganizowała ceremonię upamiętniającą zmarłą matkę i wszystkie matki w Kościele Episkopalnym Andrews Methodist. Uznaje się ją za pomysłodawczynię tego święta w USA. W 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych poszedł krok dalej i postanowił, że Dzień Matki będzie świętem narodowym, obchodzonym w drugą niedzielę maja. Co ciekawe Anna Jarvis próbowała w pewnym momencie odwołać to święto ze względu na związaną z nim komercjalizację. Sama przestała Dzień Matki nawet obchodzić. Zmarła w sanatorium, a jej rachunki medyczne płaciły firmy z branży kwiatowej i producenci kartek okolicznościowych...

W Rosji, Bułgarii, Armenii czy na Białorusi matki świętują wspólnie z innymi paniami w Dniu obiet. W Australii Dzień Matki przypada zawsze w drugą niedzielę maja, tego dnia przypina się do ubrań goździki - olorowe, jeśli mamy żyją lub białe ku czci zmarłej rodzicielki. Goździki są też popularne w Japonii, gdzie Dzień Matki nazywa się „Haha no Hi”. To stosunkowo młode święto w Tajlandii obchodzone jest 12 sierpnia na cześć urodzin królowej Sirikit, uważanej za matkę całego narodu. Zgodnie z tradycją dzieci klękają przed matką, yrażając miłość i wdzięczność, a także ofiarowują im kwiaty jaśminu, symbol czystości matczynej miłości.

A skąd pochodzi wyraz „mama”, jedno z najstarszych słów na świecie? Roman Jakobson, rosyjski językoznawca, zauważył, że niemowlętom najłatwiej wypowiadać samogłoski, a zaraz po nich spółgłoski wargowe: m, p, b, bo ich wymawianie nie wymaga otwierania ust. Dlatego zbitki ma-ma, ba-ba, pa-pa, także ta-ta pojawiają się jako pierwsze. A prof. Jan Miodek dodaje: - istorycznie rzecz biorąc, słowo matka jest takim samym zdrobnieniem jak: rączka, nóżka, szafka, lampka, gwiazdeczka czy gwiazdka. To jest zdrobnienie - pierwotna postać słowiańska mati (od dopełniacza w dół: matierie, matierii, matier). Po staropolsku mać w mianowniku, a od dopełniacza w dół: macierze, macierzy, macierz. Potem z biernika ta macierz przeszła do mianownika i dziś jest macierz jako pojęcie matematyczne, macierz szkolna jako biblioteka. Na tym rdzeniu macierz stworzono przymiotnik macierzyński, macierzyństwo, macierzanka, stąd też urlop macierzyński.