DODATEK „Ciepła Zośka” - jej zawdzięczam wszystko. Całe moje życie

To Ona odkryła dla mnie Łódź, ulicę Piotrkowską i zakamarki naszego miasta.

Szczególnie lubiła spacerować ze mną po łódzkich podwórkach. Zawsze mówiła, że Łódź jest bardzo urokliwa. Jej klimat tworzą ludzie, miejsca i tradycje.

Żeby zrozumieć wagę słów Tuwima w „Kwiatach polskich”, trzeba to miasto dobrze poznać i poczuć. To dzięki Niej uświadomiłem sobie, że Łódź to wielka księga tradycji, którą należy na nowo otworzyć, czytać i odnaleźć własne korzenie. Uważała, że łodzianie za mało wiedzą i zbyt często zapominają o wielkich twórcach, artystach, którzy tu żyli, tworzyli i mieszkali.

Mojej Mamie zawdzięczam też to, że zostałem aktorem i reżyserem. Chodziliśmy na przedstawienia teatralne dla dzieci i poranki filmowe. Przynajmniej raz w tygodniu byliśmy w teatrze lub w kinie. Nic też dziwnego, że w szkole podstawowej powstała moja pierwsza wizja teatru. Teatr Na Stole. Zaprezentowałem ją Mamie. Aby powstał mój pierwszy teatr, potrzebowałem miejsca do gry. W domu były dwa duże stoły. Jeden był w kuchni, drugi w pokoju. Mama bez wahania zaproponowała mi największy w pokoju stołowym. Odtąd przestał on pełnić swoją rolę normalnego stołu. To był teatr. Stół podzieliłem na dwa sektory, część sceniczną i widownię. Mama tworzyła miniaturowych widzów. Miniaturowych aktorów, wielkości pudełka od zapałek, robiłem ja. Wszyscy byli z tektury, papierów i pokolorowani kredkami. Scenografię projektowaliśmy i wykonywaliśmy oboje. Codziennie po szkole odbywały się próby do nowych przedstawień, a wieczorem graliśmy spektakle. Próby odbywały się zaraz po obiedzie. Ja czytałem jakiś wybrany dramat i jednocześnie poruszałem aktorami na miniaturowej i tekturowej scenie. O godzinie osiemnastej Mama wprowadzała pierwszych widzów do teatru i siadała nimi na fotelach widowni. Ja w tym czasie przygotowywałem scenografię do granego przedstawienia i przygotowywałem aktorów do występu. Frekwencja była ustalana przed spektaklem przez wyrzuconą kostkę do gry. Mama rzucała kostką: szóstka to była pełna widownia, jedynka minimalna frekwencja. Punktualnie o dziewiętnastej Mama uderzała w kuchenną pokrywkę, która spełniała rolęgongu teatralnego. Mama w trakcie granego widowiska była odpowiedzialna za sceniczne oświetlenie. Rolę reflektorów spełniały rzutniki bajkowe i latarki. Graliśmy codziennie, przez kilka lat, oprócz poniedziałków. W poniedziałki wszystkie teatry są zamknięte. Dzięki temu mogłem poświęcić trochę więcej czasu szkole. Korepetycji w nauce udzielała mi... oczywiście Mama. Tak wyglądał nasz teatr.