DODATEK Historia mamy Anity Werner może ocalić komuś życie!

Anita Werner pożegnała się ze swoją mamą w dniu swoich 30. urodzin... - Za wcześnie - przypominała dziennikarka. Kilka lat temu zdecydowała się na szczere, publiczne wyznanie na temat ich relacji i ostatnich dni życia. Nie zrobiła tego dla sensacji. Opowiedziała o najtrudniejszych i najbardziej intymnych dla niej chwilach w życiu po to, by dać nadzieję innym chorym na raka i siłę do walki z chorobą.

Po śmierci mamy Anita Werner wzięła też udział w niezwykłej sesji fotograficznej do albumu „Pier(w)si w Polsce”. Album miał zwrócić uwagę na problem raka piersi w inny niż ogólnie przyjęty sposób. Wystąpiły w nim 44 gwiazdy znane z telewizji i gazet, odsłoniły swoje piersi, aby ratować piersi innych Polek. Pokazały piękno, bo warto je chronić.

Do zdjęć Rafałowi Olejniczakowi pozowały m.in. Omenaa Mensah, Edyta Jungowska, Otylia Jędrzejczak, Beata Tyszkiewicz, Beata Sadowska, Mariola Bojarska, Dorota Wellman, Sylwia Gruchała, Katarzyna Kwiatkowska, Renata Dancewicz, Ewa Kasprzyk, Monika Olejnik, Patrycja Markowska, Iza Kuna, Martyna Wojciechowska, Krystyna Czubówna, Anita Werner, Marzena Rogalska, Hanna Śleszyńska, Agnieszka Cegielska, Ilona Felicjańska, Małgorzata Socha oraz Danuta Stenka.

Dodatkowym atutem albumu są teksty i wywiady Marzeny Chełminiak, dziennikarki, która sama stoczyła zwycięską walkę z rakiem piersi.

- Zrobiłam to, by opowiedzieć historię choroby mojej mamy - wyjaśniała w wywiadzie dla „Gali”. - Historię, którą mam nadzieję, będzie z jednej strony przestrogą dla wielu kobiet, a z drugiej zachętą, żeby się badać. To był dla mnie sposób na rozliczenie się z jej chorobą. A poza tym dochód ze sprzedaży albumu pomoże ratować życie wielu kobietom.

Anita Werner przypomina też, że nowotwór nie musi być wyrokiem śmierci.

- Tylko nie wolno dać się zaskoczyć - mówiła „Gali”. - Poznałam w klinice, gdzie leczyła się mama, kobietę, która po wyleczeniu z raka została mamą, urodziła zdrowe dziecko.

Anita Werner przyznaje, że rak to podstępną choroba i tłumaczy, że jej mama dbała o zdrowie, chodziła na badania. Niczego nie zaniedbywała.

- Sama znalazła guza w piersi, bardzo szybko ją zoperowano, była pod stałą opieką lekarzy - mówiła „Gali”. Niestety, nowotwór okazał się silniejszy i wkrótce zaatakował ze zdwojoną mocą.

Trwało leczenie, wszyscy mieli nadzieję, ale po niecałym roku Bożena Werner zaczęła mieć bardzo złe wyniki.

- Okazało się, że ma przerzuty do mózgu, kości i wątroby - wspominała jej córka. - Od tego momentu to już było powolne umieranie. Trwało trzy miesiące, z dnia na dzień było coraz gorzej.

Dziennikarka nie ma wątpliwości, że choroba mamy był najgorszym przeżyciem w jej życiu.

- Pamiętam, jak odwiedziłam ją w szpitalu - opowiadała „Gali”. - Raz mama powiedziała: „Zobacz, ile tu jest młodych dziewczyn, Anitka, błagam cię, badaj się”. Te słowa wryły mi się w pamięć. Może dzięki historii mojej mamy kilka kobiet pójdzie do lekarza i uratuje swoje zdrowie. Z rakiem nie ma żartów. Choć wielu osobom udaje się go pokonać, zwłaszcza jeśli zostanie wcześnie wykryty, może sprawić wiele cierpienia. Rak jest chorobą, która obdziera człowieka z godności i człowieczeństwa. Patrzyłam na to, jak potrafi zmaltretować...

Anita Werner razem z mamą walczyła o jej życie.

- Pamiętam ostatni moment, kiedy jeszcze było „normalnie” - mówiła „Gali”. - Pojechałyśmy we dwie do kliniki w Gliwicach. Spędziłyśmy coś, co Anglicy nazywają „quality time”, czyli czas najwyższej jakości (...) Było super, wiem od osób bliskich, że mama ten obiad też wspominała miło. Śmiała się. Trzy miesiące później umarła.

Łódzkie korzenie i nie zawsze łatwe relacje

Anita Werner w marcu skończyła 43 lata. Wychowała się na łódzkich Bałutach, w jednym z bloków przy ul. Klonowej. Mama Bożena była inżynierem. Tak jak tata Jerzy.

- Byłam wychowywana w świecie bez zawiści, wzajemnych złośliwości i podkładania świń - opowiadała w jednym z wywiadów Anita Werner. - Musiałam się przystosowywać do świata, w którym teraz żyję. Naprawdę ciężko dostać się spod domowego klosza w miejsce, gdzie raz na jakiś czas kopie cię prąd.

Miała pięć lat, gdy przestała być jedynaczką. Na świat przyszedł jej brat. Dzieciństwo miała pracowite. Chodziła do zwykłej podstawówki, szkoły muzycznej, gdzie uczyła się grać na fortepianie. Tańczyła, śpiewała, grała w tenisa. Bardzo dobrze mówiła po angielsku, a kolejne klasy kończyła ze świadectwem z tzw. czerwonym paskiem.

Maturę zdała w I LO im. Mikołaja Kopernika, jednym z najlepszych łódzkich liceów. Chciała studiować na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i zajmować się samochodami, czyli pójść w ślady taty i dziadka, który był profesorem PŁ, a także posłem na Sejm.

- Po ojcu i dziadku mam w genach motoryzację - tłumaczyła. - Dziadek Jerzy był współkonstruktorem Stara, a ja zawsze bardzo chciałam prowadzić z tatą, też Jerzym, firmę motoryzacyjną. Pomysł uznała jednak za zły, gdy jako uczennica klasy matematyczno-fizycznej, zorientowała się, że nie jest tak łatwo o dobre oceny z fizyki.

Ale zanim rozpoczęła studia została modelką. Debiutowała na pokazie w Pałacu Herbsta w Łodzi. Potem dostała propozycję wyjazdu na Wyspy Kanaryjskie. Rodzice, a zwłaszcza mama, nie byli zachwyceni tym pomysłem. W trzeciej klasie liceum Anita została solistką wrocławskiego zespołu Mancu.

- Co piątek biegła na pociąg do Wrocławia, studio wynajmowali na noc, w niedzielę wracała z podpuchniętymi oczami, skonana - wspominała przed laty jej mama Bożena Werner. - Powiedziałam tym panom, że Anita niedługo ma maturę. I co usłyszałam: Maturę można kupić! To już była przesada.

Jeszcze w klasie maturalnej rozpoczęła swoją przygodę filmową. Zagrała jedną z głównych ról w filmie Władysława Pasikowskiego „Słodko-gorzki”. Zagrała też w serialu „Zostać miss”, „Panu Twardowskim” i „To my”.

- To jest moja przeszłość, incydentalna historia, która jest definitywnie zamknięta - zapowiedziała w „Gali”. - To była wspaniała przygoda nastolatki wybranej z castingu, amatorki, co było widać na ekranie. Nigdy, nawet jako mała dziewczynka, nie marzyłam, żeby być aktorką.

Mówiła też, że nie podkradała mamie szminek, nie przebierała się w jej sukienki.

- W szkole byłam typem kumpelki. - mówiła. - Siedziałam w ostatniej ławce z chłopakami. Wolałam z nimi grać w piłkę niż z koleżankami rozmawiać o lalkach. Miałam jedną przyjaciółkę, ale zdecydowanie lepiej czułam się w męskim towarzystwie. Później mi to zostało. W facetach odpowiada mi taki męski konkret. Nie prowadzę rozważań na temat kosmetyków, zabiegów pielęgnacyjnych czy narzeczonych.

Maturę zdała. Nie została studentką Politechniki Łódzkiej, a rozpoczęła studia na kulturoznawstwie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dziennikarską karierę rozpoczynała od Wizji Sport. Stamtąd przeszła do TVN. Prowadziła najpierw program o technologiach cyfrowych. Potem usłyszała o tym, że powstaje kanał informacyjny. Zgłosiła się.

Dziś na antenie TVN24 prowadzi główne wydanie „Faktów”, Jest laureatką trzech Wiktorów, trzech Telekamer, otrzymała nagrodę w studenckim plebiscycie MediaTory w kategorii TORpeda.

Mama dla Anity Werner była zawsze bardzo ważną osobą, choć ich relacje nie były łatwe. - Czasem w dorosłym życiu okazuje się, jak jesteś wykrzywiony przez dom i ile musisz w sobie naprawiać - mówiła w wywiadzie dla „Twojego Stylowi”. - Ja już jako kobieta naprawiałam siebie, bo okazało się, że relacja z mamą była nie tylko trudna, ale… toksyczna.

Po rozmowach z psychologiem zrozumiała, że to przez relacje z matką miała problem z nawiązywaniem kontaktów. - Współczuję kobietom, które przez całe życie musiały zasługiwać na akceptację swojej matki - wyjaśniała dziennikarka. - Mama chciała, bym była jej odzwierciedleniem, zwłaszcza w czasie dorastania. Od momentu, gdy zaczęłam widzieć świat inaczej, popsuły nam się relacje. Moja niezależność, indywidualność, wybicie się na niepodległość, obróciły się przeciwko mnie.

W wywiadzie dla „Gali” Anita Werner opowiadała, że przyjaciele, którzy znali ją od lat, kiedyś mówili, że na co dzień ubieram się jak skaut.

- Przesadzają, choć rzadko chodzę w spódnicach, sukienkach - tłumaczyła. - Jeżeli nie muszę być w garniturze, wkładam dżinsy i T-shirt. Moja świętej pamięci mama chciała mnie widzieć w bardzo kobiecych ubraniach, zawsze mi powtarzała: „Jesteś dziewczyną, chodź w spódnicy”. A ja stale mówiłam: „Mamo, chodzę w tym, w czym jest mi wygodnie, a wygodnie jest mi w spodniach”. Nie wyobrażam sobie, że na co dzień biegam w szpilkach. To nie jest moja osobowość.

Anita Werner przyznawała publicznie, że najtrudniejsze relacje z mamą miała, kiedy była nastolatką.

- Potem wyprowadziłam się z domu, to nie ułatwiało bliskości, a później mama zachorowała na raka - mówiła.

Od lat Anita Werner opiekuje się też chorym tatą. - Tata wymaga stałej rehabilitacji, ale dajemy radę - mówiła „Gali”. - Takie jest życie. Mój Tata, kiedy dochodził do siebie po trzecim, najcięższym udarze mózgu, powiedział: „Taka jest statystyka. Kogoś musi trafić”. Był bardzo dzielny. Podziwiam Tatę za ogromną siłę wewnętrzną i poczucie humoru, które na szczęście mu nie zgasło. W najtrudniejszych sytuacjach trzeba po prostu organizować życie tak, żeby wszystko działało.

Przyznawała jednak, że miała kryzysy.

- Zdarzało mi się krzyczeć, płakać - tłumaczyła. - Wcale się tego nie wstydzę. To ludzkie. Teraz wiem, że najlepiej mi robi na emocje pójście na dwie godziny na siłownię. Wtedy zapominam o wszystkim, co mnie stresuje. Bo mam emocje tak jak wszyscy wokół, choć czasami odnoszę wrażenie, że ludzie patrzą na mnie, jakbym była z innej planety. Myślą: „Pani z telewizji”, a ja mam takie same problemy, jak niektórzy z nich. Mierzę się z takimi samymi chorobami. Mam takie same zmartwienia i stresy związane ze zdrowiem moich rodziców. Już teraz jednego z nich...

Wiedziała jednak, że potrafi działać w najcięższych sytuacjach. - Jak taran prę do przodu - mówiła w wywiadzie. -Jeżeli odbijam się od drzwi, to wchodzę oknem. Niemożliwe staje się możliwe. Taka byłam podczas choroby mamy, taty. Kiedy napotykałam jakiś mur, to tak długo w niego uderzałam, aż się rozbił. I dopiero wtedy wypływały emocje. Zdarzało się, że na koniec dnia jechałam samochodem i płakałam.