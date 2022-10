Dodatek specjalny w Dzienniku Łódzkim już w piątek! Wszystko o ŁKS Commercecon

To nie tylko kompendium wiedzy na nadchodzący sezon, ale również obowiązkowa pamiątka dla każdego kibica Łódzkich Wiewiór.

Czekają na Was m.in.:

• wywiad z prezesem Hubertem Hoffmanem,

• wywiad z trenerem Alessandro Chiappinim,

• wspomnienie o Michale Cichym,

• ciekawostki na temat Łódzkich Wiewiór,

• zapowiedź kalendarza charytatywnego na 2023 rok.

W piątek biegnijcie do kiosków i saloników prasowych, nie możecie tego przegapić!