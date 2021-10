Dodatkowa nagroda dla piłkarzy Widzewa po wygraniu meczu z Puszczą

Piłkarze zasłużyli na dodatkową nagrodę po zwycięstwie nad Puszczą. To dodatkowy dzień odpoczynku.

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa):

Wszyscy, którzy oglądali to spotkanie, widzieli ile nas ono kosztowało skupienia i determinacji, by wygrać. Mówiliśmy o tym przed meczem, ale niektórzy patrzą w tabelę i widzą to, że Puszcza jest nisko, a my jesteśmy liderem. Jednak my wiedzieliśmy, jak ciężki jest tu teren. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że ta nasza czterodniowa wyprawa zakończyła się awansem i wygraną w lidze. Udało się też w środę oszczędzić kilku zawodników, co poskutkowało dzisiaj.

Myślę, że dobrze rozpoczęliśmy ten mecz i w ciągu pierwszych 20 minut mogliśmy prowadzić 2:0. Do przerwy mieliśmy pełną kontrolę, bo z tego co pamiętam Puszcza nie oddała żadnego celnego strzału na bramkę. Natomiast w drugiej połowie widząc, jak się ten mecz układa, chcieliśmy jeszcze wzmocnić blok obronny, bo wiedzieliśmy, że będą w nasze pole karne posyłane długie piłki. Do końca praktycznie utrzymywaliśmy Puszczę bez sytuacji, ale dwukrotnie rywale doszli jednak do swoich szans i musiał wykazać się Kuba Wrąbel.