Doktor Clown wrócił do szpitala Matki Polki w Łodzi. Bo wolontariusze fundacji są zaszczepieni ZDJĘCIA

Wolontariusze Fundacji "Dr Clown" odwiedzili we wtorek (20 lipca) małych pacjentów Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Bawili dzieci leżące na ortopedii, neurologii i immunologii. To pierwsza taka wizyta od czasu wybuchu pandemii wiosną 2020 roku.

Klauni z fundacji przynieśli kolorowe noski, zabawki z baloników, zabawowe recepty i maskotki, dzięki którym mogli odwrócić uwagę dzieci od leczenia. W zabawie nie przeszkadzały noszone dla bezpieczeństwa maseczki.

Rzecznik prasowy szpitala Adam Czerwiński podkreśla, że wizyta była możliwa dzięki zaszczepieniu się wolontariuszy fundacji. - Pozwalamy na odwiedziny osób zaszczepionych, a wizyta klaunów z fundacji jest rodzajem odwiedzin. Zachęcamy do szczepień także rodziców naszych pacjentów - mówi rzecznik.

To pierwsza tak duża wizyta Fundacji "Dr Clown" po pandemii w regionie łódzkim. Do tej pory klauni musieli pozostawać przed szpitalami, a dzieci oglądały ich występy przez okno. Tak było m.in. z okazji Dnia Dziecka Sieradzu. To jednak nie mogło zastąpić prawdziwej zabawy.

Wolontariusze fundacji "Dr Clown" wrócili też do szpitala przy ul. Spornej w Łodzi, tam jednak dla bezpieczeństwa wchodzą tylko parami.