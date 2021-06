Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Jak mieszka detektyw Krzysztof Rutkowski? Zobacz dom i samochody Krzysztofa Rutkowskiego! 22.06.2021

Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. Zobacz zdjęcia!Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Zobacz jak mieszka detektyw Krzysztof RutkowskiDetektyw w grudniu zostanie ojcem. Już przygotowuje się do nowej roli. W domu pojawiły się pieluchy i śpiochy.- Jednak kiedy urodzi się dziecko, przeprowadzamy się z Mają do apartamentu w Łodzi - mówi Rutkowski. - Dom to także miejsce spotkań z klientami. Przyjeżdżają tu moi goście z zagranicy. Nie chcę, żeby dziecko zakłócało porządek spotkań.

Grzegorz Gałasiński