Dom przy Admiralskiej w Łodzi hitem Internetu. Jaka historia kryje się za ozdobami elewacji?

Państwo Anna i Bogusław na co dzień mieszkają w jednym z bloków na łódzkiej Retkinii. Przebywają tam jednak jedynie zimą, bo cieplejszy okres w roku zawsze spędzają w drewnianym domu przy ulicy Admiralskiej. Uciekają w ten sposób od miejskiego zgiełku, w okolice, która pozwala zwolnić tempo życia.

- My tutaj nie ogrzewamy w ogóle tego pomieszczenia, więc przenosimy się jak już się robi trochę cieplej. To zazwyczaj jest koniec kwietnia, początek maja. A zwijamy się różnie i jak najpóźniej w każdym razie. Jest kawałek ogrodu, ja jestem emerytem i żeby nie siedzieć cały dzień z pilotem przed telewizorem to tutaj jest świetna możliwość. Cały czas jest coś do zrobienia. Tutaj trawnik, tutaj kwiatki, a tam jeszcze co innego.