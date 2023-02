Dominik Dziuda z Olimpu Łódź wicemistrzem Europy w karate

Relacjonuje trener Olimpu Maciej Gawłowski: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku, Dominik walczył bardzo dojrzale, w całym turnieju popełnił bardzo mało błędów o czym świadczy fakt iż stracił tylko jeden punkt zdobywając ich jedenaście. Wszystkie walki były bardzo trudne i wymagające. Dominik kolejno pokonywał zawodnika z Łotwy 3 do 0, potem zawodnika z Anglii 1 do 0. Walka ćwierćfinałowa to wygrany pojedynek z Portugalczykiem 5 do 0. Dużo emocji i potem wybuch radości to pojedynek półfinałowy z zawodnikiem z Turcji wygrany przez Dominika 2 do 0.

W finale w walce z Poniava Uta z Gruzji Dominik popełnił jeden błąd który niestety zakończył się punktem dla Gruzina. Niestety pomimo prób nie udało się odrobić straty i zakończyliśmy turniej ze srebrnym medalem i Wicemistrzostwem Europy.

Dominik Dziuda ma już na swoim koncie cztery medale z zawodów rangi mistrzowskiej. Mistrzostwo Świata /Santiago de Chile 2019/ i Wicemistrzostwo Europy w kategorii kadet /Budapeszt 2020/ , brązowy medal Mistrzostw Europy w kategorii junior /Tampere 2021/ i teraz Wicemistrzostwo Europy również w kategorii junior /Larnaka 2023/. Dominik dzięki temu wynikowi wskoczył na czwarte miejsce w światowym rankingu World Karate Federation w kategorii junior – 61 kg.

To nie jedyna pozytywna informacja z Larnaki, Przemysław Kołodziajczak po przegranej z późniejszym Mistrzem Europy ze Szkocji, wygrał walke z Islandczykiem nestępnie stoczył świetną walkę z zawodnikiem z Ukrainy którą wygrał 4 do 0 i dostał się do małego finału czyli do walki o brązowy medal. Niestety walka z Hiszpanem Ikerem Lealem nie poszła po naszej myśli i Przemek przegrał ją 4 do 0 kończąc Mistrzostwa Europy na wysokim 5 miejscu. Miejsce to jednak trzeba uznać również za duży sukces.

Reprezentacja Polski wywalczyła jeden medal, i trzy piąte miejsca. Kolejne piąte miejsca to zasługa Natalii Bałut z Sonkei Gdańsk i Piotra Iwaszkiewicza z Budokanu Wrocław.

Polskę i Łódź reprezentowało jeszcze trzech zawodników Olimpu: Krzysztof Szewczyk, Klaudia Rachwał i Łukasz Bankowski. Krzysztof Szewczyk odpadł w drugiej rundzie Klaudia Rachwał i Łukasz Bankowski w pierwszej.

Z powodów zdrowotnych w Mistrzostwach Europy nie mogła wystartować broniąca tytułu Mistrzowskiego Zuzanna Dopieralska, a była to duża szansa medalowa dla naszej reprezentacji bo przypomnijmy że Zuzia jest również aktualną Wicemistrzynią Świata i liderka rankingu World Karate Federation.

Reasumując kolejne dobre zawody dla zawodników łódzkiego Olimpu, i już dwunasty medal w historii klubu na poziomie Mistrzostw Europy i Świata. Dominik Dziuda wicemistrzem Europy !!