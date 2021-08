Dominikanie w świętokrzystkiej parafii, na Bałutach paulini

O tym, że dominikanie przejmą parafię Podwyższenia Krzyża Świętego mówiło się już trzy lata temu. Wtedy protestowała przeciw temu grupa parafian. Informacja o dominikanach w tej parafii okazała się jednak plotką. Ale temat powrócił. Już w najbliższą niedzielę na mszy św. o godzinie 9.00 nastąpi oficjalne przejęcie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przez dominikanów. Stanie się to w obecności bp Marka Marczaka, biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej oraz prowincjała zakonu. Grupa parafian jednak nie może pogodzić się z tym, że w ich kościele nie będą już posługiwać księża diecezjalni. To w większości ta sama grupa, która protestowała trzy lata temu.

- Wiele lat mieszkałam na terenie tej parafii, teraz została tam moja mama – mówi Elżbieta Nowakowska, łódzka nauczycielka. - To dziś wymierająca parafia. Byłam kiedyś z mamą na niedzielnej mszy. Była garstka ludzi. Aż płakać mi się chciało. Ten kościół pękał w szwach. Jak chodziłam do liceum to tu zbierały się manifestacje „Solidarności”. Nie zapomnę religii z ks. Andrzejem Świątczakiem. Teraz to na terenie tej parafii mało kto mieszka. Wielu ludzi się wyprowadziło. Podaje się, że parafia liczy 7,5 tysiąca wiernych, ale myślę że jest dziś ich znacznie mniej.