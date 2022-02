Domowe sposoby na zmarszczki. Czy kremy na zmarszczki faktycznie działają i zapobiegają starzeniu się skóry? Tak zadbasz o cerę 21.02.2022

JAK DBAĆ O SKÓRĘ?

Zdrowa skóra pełna blasku to marzenie każdej kobiety. Od młodości staramy się dbać o twarz, by w przyszłości nie miewać dużych problemów z pielęgnacją. Zmarszczki to jednak coś, czego nie unikniemy. Dzielimy je na statycznie i mimiczne. Zmarszczki mimiczne pojawiają się na skórze już po 25. roku życia i są związane z mimiką twarzy. Tworzą się więc, gdy się śmiejemy, płaczemy i wyrażamy różne emocje.