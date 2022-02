„Don Juan” Molière’a na scenie Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Już w sobotę, 26 lutego premiera

- Dla mnie Don Juan jest szaleńczo zakochanym buntownikiem, demaskatorem - mówi Radosław Rychcik. - Jego okrucieństwo bierze się z szaleństwa miłości. Jest zakochany jak Tristan w Izoldzie Złotowłosej. Jak Orfeusz w Eurydyce. Jego ukochana jest w piekle, a on zrobi wszystko, żeby być z nią, żeby ją stamtąd wyrwać. Będzie uwodził, porzucał, kłamał, zabijał, bluźnił i wyzywał niebo na wszystkie możliwe sposoby.

Spektakl przygotowywany jest w 400. rocznicę urodzin autora. Realizatorzy przenoszą akcję do współczesności i umieszczają ją w kościele.

Przedstawienie powstaje na podstawie przekładu Jerzego Radziwiłowicza. Kostiumy, scenografię i reżyserię świateł przygotowuje Łukasz Błażejewski, a choreografię - Jakub Lewandowski.

- W naszym spektaklu będziemy również rozmawiać o hipokryzji - dodaje Radosław Rychcik. - I o jednostce, która przeciwstawia się zakłamaniu. Don Juan jest skupiony na tym, żeby pokazywać ludziom ich niekonsekwencję, pasożytuje na miejscach, w których ludzie zachowują się niezgodnie ze swoimi deklaracjami, Jego zabawy w uwodziciela to rodzaj buntu przeciwko systemowi, który deklaruje, że wcale go to nie obchodzi.