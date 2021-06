Dorota Banaszczyk bez olimpijskiej kwalifikacji do Tokio. Zajęła czwarte miejsce w Paryżu

Zawodniczka z teamu TME Olimp Łódź stoczyła aż 9 walk. Losowanie było bardzo trudne w każdej rundzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i powalczyć i każdy milimetr punktu. W drodze do rundy finałowej kolejno pokonała następujące zawodniczki: Gasimova Ilaha (Azerbejdżan) 3:2, Li Lirisman (Estonia) 4:3, potem dwie gwiazdy światowego karate – Sarę Cardin z Włoch 1:0, następnie zawodniczkę z Niemiec Janę Messerschmit 1:1 wygrana przez przewagę senshu. W półfinale Dorota przegrała z Anną Chernyshevą z Rosji 2:6, aby za chwilę pokonać w walce repasażowej o wejście do rundy finałowej zawodniczkę z Anglii Carlę Burkitt 7:0.

Runda finałowa to 4 zawodniczki i walki każda z każdą. Do Igrzysk Olimpijskich dostają się trzy, jedna odpada.

Relacjonuje trener Maciej Gawłowski: - Za nami 6 trudnych walk, radość z dostania się do finału, ogromne zmęczenie i ogromne obciążenie psychiczne. I niestety, nieudany start w finale, choć walki nie były jednostronne. Brakowało trochę szczęścia, bo punktowane techniki były bliskie uzyskania poparcia sędziów. Przegrana z zawodniczką z Kazachstanu Zhangbyrbay Moldir 0:2, potem remis 0:0 z Anną Chernyshevą z Rosji i walka o kwalifikacje z Bułgarką Ivet Goranovą. Niestety wynik 0:2 i nie jedziemy do Tokio... Niemniej nasz świat i dobre samopoczucie się nie zmienia. Wynik, który osiągnęliśmy w Paryżu nie daje nam co prawda biletu do Tokio, ale daje poczucie dobrze wykonanej pracy i poczucie przynależności do ścisłej światowej czołówki w karate.